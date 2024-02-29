Çorum\'da Trafik Ekipleri Şok Uygulama Yaptı: 33 Araça 349 Bin 918 TL Cezai İşlem Uygulandı

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Çorum'da trafik ekipleri tarafından yapılan "şok" uygulamada trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 33 araca 349 bin 918 TL idari para cezası uygulandı.

Çorum İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, asayiş ve güvenliğin sağlanması amacıyla şehrin farklı noktalarında denetimler yaptı. Ekipler tarafından yapılan "şok" uygulamada 816 araç sorgulandı. Yapılan denetimlerde kuralları ihlal eden 33 sürücü ve araca toplam 349 bin 918 TL idari para cezası uygulandı. - ÇORUM