Çorum'da Trafik Haftası Etkinlikleri - Son Dakika
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Çorum'da Trafik Haftası Etkinlikleri

Çorum\'da Trafik Haftası Etkinlikleri

Karayolları Trafik Haftası kapsamında Çorum'da bilgi stantları açıldı, Vali uyarılarda bulundu.

08.05.2025 22:58
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Çorum'da Karayolları Trafik Haftası çerçevesinde, jandarma ve polis ekipleri açtıkları stantlarda vatandaşları bilgilendirdi. Programa katılan Vali Ali Çalgan ise vatandaşlara trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

Çorum'da "Karayolu Trafik Güvenliği Günü" ve "Karayolu Trafik Haftası" dolayısıyla Kadeş Barış Meydanı'nda bir dizi etkinlik düzenlendi. Her yıl Düzenlenen etkinlikte açılan stantları Çorum Valisi Ali Çalgan ziyaret etti. Stantlarda yer alan teknolojik malzemeler hakkında bilgi aldı. Stant açılışına katılım sağlayan öğrencilerle bir müddet sohbet eden Çalgan, yılın şoförü seçilenlere ödüllerini taktim etti. Ayrıca etkinlikte motosikletli polisler ve yunus polisler kent meydanında gösteri gerçekleştirdi. Stant açılışına Çorum Valisi Ali Çalgan, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Jandarma Komutanı Albay Naim Çetinkaya, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve il genel meclis üyeleri katılım sağladı. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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    Yorumlar (2)

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