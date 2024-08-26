Çorum'da trafik kazası: 2'si çocuk 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Çorum'da trafik kazası: 2'si çocuk 4 kişi yaralandı

Çorum\'da trafik kazası: 2\'si çocuk 4 kişi yaralandı

Çorum'un Osmancık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

26.08.2024 14:13
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Çorum'un Osmancık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, D100 karayolu Çorum Yol kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Samsun istikametine seyir halinde olan Hakan Atıcı yönetimindeki 35 GC 7417 plakalı otomobil, Çorum istikametinden Osmancık'a seyir halinde olan Hamdi Keleş yönetimindeki 19 TP 540 plakalı otomobilin ışıklı kavşakta karşıya geçmeye çalıştığı sırada çarpıştılar. Kazada, 35 GC 7417 plakalı otomobilin sürücüsü Hakan Atıcı ile araçta bulunan eşi Hülya Öksüz Atıcı, çocukları Zeynep Atıcı (4) ile Metehan Atıcı (2) yaralandılar. Kazayı gören sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Bölge trafik ekipleri, başka bir kazaya sebebiyet vermek için güvenlik tedbiri alırken yaralanan 4 kişi sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Osmancık Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çorum'da trafik kazası: 2'si çocuk 4 kişi yaralandı - Son Dakika

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