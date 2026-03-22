Çorum\'da otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 1\'i çocuk 6 yaralı

Çorum'un Alaca ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin kavşakta çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 6 kişi yaralandı.

Kaza, Alaca ilçesi Zile Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sungurlu istikametinde seyir halindeki Kadir B. (36) idaresindeki 06 EMD 233 Cupra marka plakalı otomobil ile Yozgat istikametinde seyir halinde olan Mustafa A. (24) yönetimindeki 19 KY 295 plakalı hafif ticari araç, kavşakta çarpıştı. Kazada sürücüler ile otomobillerde yolcu olarak bulunan Pınar B. (36), D.B. (6), Ali Efe H. (19) ve Furkan K. (24) yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve Alaca Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartılan yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otomobil takla attı

Kaza anı ise kavşakta bulunan güvenlik kamerasına yansırken, görüntülerde araçların çarpıştığı görülüyor. Çarpmanın şiddetiyle otomobil takla atarak durabiliyor.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.