Çorum'da otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 1'i çocuk 6 yaralı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çorum'da otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 1'i çocuk 6 yaralı

22.03.2026 13:07  Güncelleme: 13:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'un Alaca ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin kavşakta çarpışması sonucu 1'i çocuk 6 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Alaca ilçesi Zile Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sungurlu istikametinde seyir halindeki Kadir B. (36) idaresindeki 06 EMD 233 Cupra marka plakalı otomobil ile Yozgat istikametinde seyir halinde olan Mustafa A. (24) yönetimindeki 19 KY 295 plakalı hafif ticari araç, kavşakta çarpıştı. Kazada sürücüler ile otomobillerde yolcu olarak bulunan Pınar B. (36), D.B. (6), Ali Efe H. (19) ve Furkan K. (24) yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve Alaca Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartılan yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otomobil takla attı

Kaza anı ise kavşakta bulunan güvenlik kamerasına yansırken, görüntülerde araçların çarpıştığı görülüyor. Çarpmanın şiddetiyle otomobil takla atarak durabiliyor.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, Olaylar, Alaca, Çocuk, Çorum, Kaza, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2026 13:23:59. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.