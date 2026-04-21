Çorum\'da Uyuşturucu Operasyonu: 15 Gözaltı

Çorum'da polis ekipleri tarafından uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen 15 kişi gözaltına alınırken, binlerce sentetik ecza hapı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 12'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından ilimiz genelinde uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik yapılan 7 aylık çalışma neticesinde, 23 ayrı olayda 15 şüphelinin uyuşturucu satışı yaptığı tespit edildi. Çalışma süresince, 22 şahsa "uyuşturu madde bulundurma" ve "uyuşturucu madde satın alma" suçlarından işlem yapıldı.

Çalışmalar kapsamında tespit yapılan şüpheli şahısların üzerlerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan adli aramalarda; 30 bin 248 tablet sentetik ecza hapı, 84 adet ekstazi, 172 bin lira suçtan elde edildiği değerlendirilen para, 120.65 gram suçtan elde edildiği değerlendirilen altın ve ziynet eşyası ele geçirildi.

Konuyla ilgili gözaltına alınan 15 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şüphelilerden 3'ü adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 12'si ise tutuklandı. - ÇORUM