Çorum'da Uyuşturucu Operasyonu: 15 Gözaltı
Çorum'da Uyuşturucu Operasyonu: 15 Gözaltı

21.04.2026 21:00
Çorum'da yapılan operasyonda 15 kişi gözaltına alındı, 12'si tutuklandı, binlerce sentetik ecza ele geçirildi.

Çorum'da polis ekipleri tarafından uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen 15 kişi gözaltına alınırken, binlerce sentetik ecza hapı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 12'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından ilimiz genelinde uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik yapılan 7 aylık çalışma neticesinde, 23 ayrı olayda 15 şüphelinin uyuşturucu satışı yaptığı tespit edildi. Çalışma süresince, 22 şahsa "uyuşturu madde bulundurma" ve "uyuşturucu madde satın alma" suçlarından işlem yapıldı.

Çalışmalar kapsamında tespit yapılan şüpheli şahısların üzerlerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan adli aramalarda; 30 bin 248 tablet sentetik ecza hapı, 84 adet ekstazi, 172 bin lira suçtan elde edildiği değerlendirilen para, 120.65 gram suçtan elde edildiği değerlendirilen altın ve ziynet eşyası ele geçirildi.

Konuyla ilgili gözaltına alınan 15 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şüphelilerden 3'ü adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 12'si ise tutuklandı. - ÇORUM

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Köyün neşesi“ engelli genç herkesi gözyaşlarına boğdu: İmam ayakta durmakta güçlük çekti "Köyün neşesi" engelli genç herkesi gözyaşlarına boğdu: İmam ayakta durmakta güçlük çekti
Amerikalı gezgin Diyarbakır’da protestonun ortasında kaldı Amerikalı gezgin Diyarbakır'da protestonun ortasında kaldı
AB Komisyonu Başkanı von der Leyen: Rus, Türk veya Çin etkisine girmemeliyiz AB Komisyonu Başkanı von der Leyen: Rus, Türk veya Çin etkisine girmemeliyiz
Malatya’da kayıp olarak aranan adam, kayısı bahçesinde ağaca asılı halde ölü bulundu Malatya'da kayıp olarak aranan adam, kayısı bahçesinde ağaca asılı halde ölü bulundu
Trump’ın bir bakanı daha görevden ayrıldı Trump'ın bir bakanı daha görevden ayrıldı
Uşak’ta Eşme Belediye Başkanı Tozan hakkında karar Uşak'ta Eşme Belediye Başkanı Tozan hakkında karar

21:14
Konyaspor-Fenerbahçe maçında anlam verilemeyen ses
Konyaspor-Fenerbahçe maçında anlam verilemeyen ses
20:44
Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel tutuklandı
Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel tutuklandı
20:16
Tuncay Sonel’den “Gülistan’ın cesedi gizlice gömüldü mü“ sorusuna yanıt
Tuncay Sonel'den "Gülistan'ın cesedi gizlice gömüldü mü?" sorusuna yanıt
19:58
Fenerbahçe’nin ilk 11’i çocukların kaleminden geçti
Fenerbahçe'nin ilk 11'i çocukların kaleminden geçti
19:51
Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’taki okullarda yaşanan saldırılara ilişkin TBMM’de araştırma komisyonu kuruldu.
Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okullarda yaşanan saldırılara ilişkin TBMM'de araştırma komisyonu kuruldu.
19:15
Okul tuvaletinde silah ve tehdit notu bulundu
Okul tuvaletinde silah ve tehdit notu bulundu
Advertisement
