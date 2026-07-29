Çorum\'da Uyuşturucu Operasyonu: 55 Bin Hap Ele Geçirildi

Çorum'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 55 bin adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Konuyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il merkezinde, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 55 bin adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Konuyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.