Çorum'da yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu - Son Dakika
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Çorum'da yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu

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Çorum'un Alaca ilçesinde yalnız yaşayan bir kadın evinde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

03.01.2025 21:50  Güncelleme: 22:42
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Çorum'un Alaca ilçesi Günhan Mahallesi Atalay Sokak'ta yalnız yaşayan 53 yaşındaki Meral Çalar'dan haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler Meral Çalar'ın cansız bedeni ile karşılaştı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından Meral Çalar'ın cenazesi Alaca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Çalar'ın ölüm sebebi, otopsi incelemesinin ardından netleşecek. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çorum\'da yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu
Kaynak: İHA

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