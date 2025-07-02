Çorum\'da Yangın Kontrol Altında

Çorum'da otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince evlere sıçramadan kontrol altına alındı.

Yangın, Binevler Mahallesi 64. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak arasında bulunan arazide otların tutuşması sebebiyle yangın çıktı. Dumanları gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışması sürerken, ekipler yangınla ilgili inceleme başlattı. - ÇORUM