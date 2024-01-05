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Çorum'da yapılan operasyonda 27 adet silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi - Son Dakika
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Çorum'da yapılan operasyonda 27 adet silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kentte asayiş ve güvenliğin sağlanmasına yönelik yapılan çalışmalarda, 29 Aralık - 5 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda 27 adet silah, uyuşturucu madde ve diğer suç unsurları ele geçirildi. Çorum halkının huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmaların devam edeceği açıklandı.

Çorum\'da yapılan operasyonda 27 adet silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi
05.01.2024 - 14:46,  Güncelleme: 14:47
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Çorum İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kentte asayiş ve güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Çorum'da Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 29 Aralık - 5 Ocak tarihleri arasında yapılan uygulamalarda şüphe ve ihbar üzerine yapılan çalışmalar neticesinde 8 ruhsatsız tabanca, 6 kurusıkı tabanca, 3 tüfek, 10'i kesici ve delici alet olmak üzere toplam 27 adet silah ve 178 adet fişek, 195 adet sentetik ecza maddesi, 86 gram metamfetamin maddesi, 13 gram esrar, 1 gram bonzai ile 1 adet hassas terazi ve 2 adet uyuşturucu madde aparatı ele geçirildi.

Konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada, kent halkının huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmaların aralıksız olarak devam edeceği bildirildi. - ÇORUM

Kaynak: İHA
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Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Çorum, Güvenlik, Uyuşturucu, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çorum'da yapılan operasyonda 27 adet silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi - Son Dakika


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