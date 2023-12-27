Çorum\'da yapılan şok uygulamalarda 15 silah ele geçirildi

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü asayiş ve güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmalara devam ediyor.

Çorum'da Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 20-27 Aralık tarihleri arasında yapılan şok uygulamalar ile şüphe ve ihbar üzerine yapılan çalışmalar neticesinde, bin 808 şahsın GBT kontrolü yapıldı.

Uygulamalar sırasında hakkında çeşitli mahkemeler tarafından arama kararı bulunan 1 şahıs yakalanırken, 4'ü tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 7 tüfek, 2'si kesici ve delici alet olmak üzere toplam 15 adet silah ve 62 adet fişek ele geçirildi. Ayrıca 527 araç kontrol edilirken, 9 araca 36 bin 671 TL Trafik İdari Para Cezası karar tutanağı tanzim edildi. - ÇORUM