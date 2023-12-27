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Çorum'da yapılan şok uygulamalarda 15 silah ele geçirildi - Son Dakika
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Çorum'da yapılan şok uygulamalarda 15 silah ele geçirildi

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan şok uygulamalar sonucunda 15 silah ele geçirildi. Ayrıca bin 808 şahsın GBT kontrolü yapıldı ve 9 araca trafik cezası kesildi.

Çorum\'da yapılan şok uygulamalarda 15 silah ele geçirildi
27.12.2023 - 17:08,
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Çorum İl Emniyet Müdürlüğü asayiş ve güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmalara devam ediyor.

Çorum'da Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 20-27 Aralık tarihleri arasında yapılan şok uygulamalar ile şüphe ve ihbar üzerine yapılan çalışmalar neticesinde, bin 808 şahsın GBT kontrolü yapıldı.

Uygulamalar sırasında hakkında çeşitli mahkemeler tarafından arama kararı bulunan 1 şahıs yakalanırken, 4'ü tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 7 tüfek, 2'si kesici ve delici alet olmak üzere toplam 15 adet silah ve 62 adet fişek ele geçirildi. Ayrıca 527 araç kontrol edilirken, 9 araca 36 bin 671 TL Trafik İdari Para Cezası karar tutanağı tanzim edildi. - ÇORUM

Kaynak: İHA
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Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Çorum, Güvenlik, Trafik, Operasyon, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çorum'da yapılan şok uygulamalarda 15 silah ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çorum'da yapılan şok uygulamalarda 15 silah ele geçirildi - Son Dakika
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