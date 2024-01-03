 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Çorum'da Yapılan Trafik Denetimlerinde 176 Araç Trafikten Men Edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Çorum'da Yapılan Trafik Denetimlerinde 176 Araç Trafikten Men Edildi

Çorum'da son bir ayda yapılan denetimlerde 176 araç trafikten men edildi, 25 bin 826 araç kontrol edilirken, kurallara uymayan sürücülerine ise 6 milyon 967 bin 266 lira cezai işlem uygulandı. Denetimlerde ayrıca çeşitli suçlardan aranan 2 şahıs yakalanırken 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, halkın huzur ve sükunun sağlanması için yapılan bu tür uygulama ve denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

Çorum\'da Yapılan Trafik Denetimlerinde 176 Araç Trafikten Men Edildi
03.01.2024 - 17:53,
Abone Ol

Çorum'da son bir ayda yapılan denetimlerde 176 araç trafikten men edildi, 25 bin 826 araç kontrol edilirken, kurallara uymayan sürücülerine ise 6 milyon 967 bin 266 lira cezai işlem uygulandı.

Kentte artan trafik denetimlerinde, muayenesi geçmiş, modifiye edilmiş ve kural ihlali yapan 176 araç trafikten men edildi. 1-31 Aralık 2023 tarihleri arasında yapılan denetimlerde, 25 bin 826 araç kontrol edilirken kusurlu bulunan araç sürücüne 6 milyon 967 bin 266 lira para cezası uygulandı.

'Denetimler sürecek'

İl merkezinde emniyet ve asayişi sağlamak, huzur ve sükunu temin etmek amacıyla trafik ekipleri tarafından yürütülen denetimler esnasında 96 araç teknik değişiklikten, 155 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmak veya alkol cihazını üflemeyi reddetmekten, 220 araç sürücüsüne sürücü belgesiz araç kullanmaktan, 64 motosiklet sürücüsüne koruma başlığı takmamaktan, 98 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu kullanmaktan, 36 okul servisine fazla yolcu taşımak vb. ihlallerden, 7 araç sürücüsüne drift atmaktan, 815 araç sürücüsüne ise hatalı parktan işlem yapılırken 176 araç trafikten men edildi. Trafik kontrollerinde çeşitli suçlardan aranan 2 şahıs yakalanırken 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, yaptığı açıklamada, halkın huzur ve sükunun sağlanması için İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan bu tür uygulama ve denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini söyledi. - ÇORUM

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Aralık, Çorum, Güvenlik, Trafik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çorum'da Yapılan Trafik Denetimlerinde 176 Araç Trafikten Men Edildi - Son Dakika


18:32
Filistin mitingi sonrası yumruklu saldırıya uğrayan İsmail Aydemir: Sadece bana değil tüm şehitlerimize atıldı Filistin mitingi sonrası yumruklu saldırıya uğrayan İsmail Aydemir: Sadece bana değil tüm şehitlerimize atıldı
18:26
Mehmet Büyükekşi gidici! Koltuğuna 2 talip var Mehmet Büyükekşi gidici! Koltuğuna 2 talip var
18:23
İlan sitesi Sahibinden'de erişim sorunu saatler sonra çözüldü İlan sitesi Sahibinden'de erişim sorunu saatler sonra çözüldü
18:23
Japonya'da tren istasyonunda bıçaklı saldırı! 4 kişi yaralandı Japonya'da tren istasyonunda bıçaklı saldırı! 4 kişi yaralandı
18:22
İran'daki patlamalarda Mossad parmağı! Üst düzey yetkilinin mesajı bir hayli manidar İran'daki patlamalarda Mossad parmağı! Üst düzey yetkilinin mesajı bir hayli manidar
17:53
Depremin 64 can aldığı Japonya'da bir felaket daha! Heyelan bölgedeki evlerin bir çoğunu yuttu Depremin 64 can aldığı Japonya'da bir felaket daha! Heyelan bölgedeki evlerin bir çoğunu yuttu
17:46
Mail atıp Başkan Yazıcı'yı ziyarete giden öğrenciler, görüşme sonunda istediklerini aldı Mail atıp Başkan Yazıcı'yı ziyarete giden öğrenciler, görüşme sonunda istediklerini aldı
17:14
Filistin paylaşımı başını yaktı! Fransa'da top koşturan futbolcuya hapis cezası Filistin paylaşımı başını yaktı! Fransa'da top koşturan futbolcuya hapis cezası

Son Dakika
18:32 Filistin mitingi sonrası yumruklu saldırıya uğrayan İsmail Aydemir: Sadece bana değil tüm şehitlerimize atıldı
18:26 Mehmet Büyükekşi gidici! Koltuğuna 2 talip var
18:23 İlan sitesi Sahibinden'de erişim sorunu saatler sonra çözüldü
18:23 Japonya'da tren istasyonunda bıçaklı saldırı! 4 kişi yaralandı
18:22 İran'daki patlamalarda Mossad parmağı! Üst düzey yetkilinin mesajı bir hayli manidar
17:53 Depremin 64 can aldığı Japonya'da bir felaket daha! Heyelan bölgedeki evlerin bir çoğunu yuttu
17:46 Mail atıp Başkan Yazıcı'yı ziyarete giden öğrenciler, görüşme sonunda istediklerini aldı
17:14 Filistin paylaşımı başını yaktı! Fransa'da top koşturan futbolcuya hapis cezası
17:13 Dışişleri Bakanı Fidan: İsrailliler Lübnan'la savaşa girmemek için kendilerini zor tutuyor
17:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, İran'daki terör saldırılarına ilişkin başsağlığı mesajı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2024 19:19:23. #1.11#
SON DAKİKA: Çorum'da Yapılan Trafik Denetimlerinde 176 Araç Trafikten Men Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement