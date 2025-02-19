Çorum'un Mecitözü ilçesinde yasa dışı silah ticareti yapan 1 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mecitözü ilçesi Bekiş köyünde yasa dışı silah ticareti yapıldığına dair istihbari çalışmalar sonucunda harekete geçti. Gerçekleştirilen operasyonda 7 tabanca, 1 kurusıkı tabanca ve 1 kutu tabanca fişeği ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheli, adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - ÇORUM
Son Dakika › 3.Sayfa › Çorum'da Yasa Dışı Silah Ticareti: 1 Tutuklama - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?