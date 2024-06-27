Çorum'da Yaşlı Kadını Dolandıran Zanlı Yakalandı

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Çorum'da kendisini askeri personel olarak tanıtan ve yaşlı kadını dolandıran zanlı, polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Olay, Bahçelievler Şenyurt Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Z.M. (76) adlı kadını telefonla arayan H.K. (34) kendisini askeri personel olarak tanıttıktan sonra müştekinin eşinin tutuklandığını ve evdeki ziynet eşyaları ile paraları vermesini istedi. Yaşlı kadın evine gelen şüpheliye 4 bilezik, 2 tane küpe ve 2 bin 650 TL'yi teslim etti. Z.M. bir süre dolandırıldığını anlayınca durumu polise haber verdi. İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliğince yapılan incelemeler sonunda polis ekipleri, şüphelinin H.K. olduğunu tespit etti.

Dolandırıcılık olayı güvenlik kameralarına yansıdı

Yaşlı kadının dolandırıldığı olay güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde zanlı önce Z.M.'nin bulunduğu apartmana giriyor. Daha sonra apartmandan ayrılan zanlı taksi ile bir kuyumcuya giderek bilezikleri bozdurup parasını alıp iş yerinden ayrılıyor. Çorum'dan kaçmak üzereyken polis ekipleri tarafından otogarda kıskıvrak yakalanan H.K. gözaltına alınıyor. Zanlının üzerinde yapılan aramada 7 bin 260 TL nakit para ile 2 adet altın küpe ele geçirildi. - ÇORUM