Çorum'da zehir tacirlerine yönelik düzenlenen 5 ayrı operasyonda 11 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce "Uyuşturucu Madde Ticaretinin" önlenmesine yönelik yapılan 5 farklı operasyonda; 23 bin 210 adet sentetik ecza maddesi 20.53 gram metamfetamin maddesi, 1.16 gram esrar maddesi ele geçirildi. Operasyonlarda suç unsurlarıyla birlikte 13 şüpheli şahsa işlem yapılırken, adli makamlara sevk edilen 11 şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklama da, "Ülkemizin geleceği, yarınlarımızın teminatı gençlerimizi zehirleme niyetindeki şahıslar ve örgütlerle mücadelemiz aralıksız devam edecektir" ifadelerine yer verildi. - ÇORUM
Son Dakika › 3.Sayfa › Çorum'da Zehir Tacirlerine Operasyon: 11 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
Van'ın Gürpınar ilçesine bağlı Bozyiğit Mahallesi'nde gezen iki kardeş çocuktan biri olan Berkcan Karakoç (5), dere kenarında oynarken dengesini kaybederek dereye düştü. Coşan dere sularına kapılan çocuğun cesedi, mahalle sakinleri tarafından 3 kilometre uzaklıkta bulundu. Karakoç'un cansız bedeni hastaneye kaldırıldıktan sonra ailesine teslim edildi.
Çorum'un Alaca ilçesinde, önündeki araca çarpmamak için manevra yapan sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı ve şarampole uçtu. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, Hayırlı Caddesi üzerinde bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada sol bacağına kurşun isabet eden H.Ç. yaralandı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Muğla'nın Milas ilçesinde sokak ortasında çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü. Yere yatırılan bir kişi kalabalık bir grup tarafından dakikalarca tekme tokat dövülürken yaşananlar bununla sınırlı kalmadı. Silahlı bir kişi herkesin gözü önünde karşı taraftaki adama peş peşe ateş etti. Şahıs ağır yaralanırken, bölgeye çok sayıda polis sevk edildi.
Muğla'nın Milas ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada ortalık savaş alanına döndü. Olayda yaralıların olduğu öğrenildi. Hacı Abdi Mahallesi'nde meydana gelen olayda, bilinmeyen bir nedenden dolayı anlaşmazlık çıktı. İki grup arasında çıkan tartışma sırasında bir kişi silahla ateş açtı ve bir kişi yaralandı. Polis ekipleri olay yerine sevk edildi ve bölgede gerginlik devam ediyor. Olayla ilgili tahkikat sürdürülüyor.
İnegöl ilçesi kırsal Kozluca mahallesinde ailesiyle birlikte dere kenarına piknik yapmaya giden 2 yaşındaki çocuk kayboldu. 100 kişilik arama kurtarma ekibi tarafından yapılan arama sonucunda çocuğun cansız bedeni dere yatağında bulundu.
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında ağır yaralanan bir vatandaş, 1 ay süren yaşam savaşını kaybederek hayatını kaybetti. Kazada, iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana geldiği belirtildi. Yaralanan vatandaş, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.
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