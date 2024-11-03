Çorum'daki doğalgaz patlamasının yaşandığı bina böyle görüntülendi
ÇORUM - Çorum'da doğalgaz patlamasının yaşandığı bina dron ile havadan görüntülendi.
Osmancık Caddesi'nde bir binada meydana gelen doğalgaz patlamasında 1 kişi hayatını kaybederken 23 kişi yaralandı. Yaralanan vatandaşlar hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, olayın yaşandığı bina dron ile havadan görüntülendi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Çorum'daki Doğalgaz Patlaması - Son Dakika
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