Çorum\'daki Doğalgaz Patlamasında 1 Kişi Hayatını Kaybetti

3.Sayfa

Çorum Valisi Ali Çalgan ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, 1 kişinin hayatını kaybettiği patlamada yaralanan vatandaşları hastanede ziyaret etti.

Çorum'da öğlen saatlerinde meydana gelen doğalgaz patlamasında 1 vatandaş hayatını kaybederken, 33 vatandaş yaralanmıştı. Patlamanın yaşandığı sokakta incelemelerde bulunan Çorum Valisi Ali Çalgan ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, daha sonra hastanelerde tedavi gören vatandaşları ziyaret etti. Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve kentteki özel hastanelerde tedavi gören yaralıların sağlık durumları hakkında İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sinan Zehir'den bilgi alan Vali Çalgan ve Başkan Aşgın, yaralılara 'geçmiş olsun' dileklerini ilettiler.

Konu ile ilgili açıklama yapan Vali Çalgan, "Hastanelere sevk edilen vatandaşlarımızdan 30'unun ayaktan tedavileri yapılarak taburcu edilmiş, hayati tehlikesi bulunmayan 3 vatandaşımızın tedavilerine halen devam edilmektedir. Olayda hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, patlama sonucu yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diler, tüm Çorum halkına geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" dedi. - ÇORUM