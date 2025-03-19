Çorum'daki Kahvehane Saldırısında Ölü Sayısı 2'ye Yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Çorum'daki Kahvehane Saldırısında Ölü Sayısı 2'ye Yükseldi

Geniş Video İzle

Çorum'da bir kahvehanede yapılan silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, saldırgan tutuklandı.

19.03.2025 08:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'daki kahvehane saldırısında ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi

ÇORUM - Çorum'da bir şahsın kahvehanede düzenlediği silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

Olay, 6 Mart Çarşamba günü, Ulukavak Mahallesi Fatih Caddesi Damat Şükrü Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kahvehaneye gelen H.C.S., husumetlisi Barış Can Özel'e tüfekle ateş açtı. Şahsın silahından çıkan kurşunlar kahvehanede bulunan Barış Can Özel, Salih Sarıçam, İ.Y., O.Z. ve Ş.M.S.'ye isabet etti. Vurulan 5 kişi yaralanırken, H.C.S. olay yerinden, bindiği araçla kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan Salih Sarıçam, Barış Can Özel ve İ.Y. Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, O.Z. ve Ş.M.S. ise kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Barış Can Özel kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan H.C.S. tutuklandı.

12 gün sonra hayatını kaybetti

Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralılardan Salih Sarıçam, 12 günlük yaşam savaşına yenik düşerek hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Sarıçam'ın iftar dan sonra çay içmek için kahvehaneye gittiği, olay sırasında kurşunun omuriliğine isabet ettiği öğrenildi.

Güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkmıştı

Öte yandan, dün olay anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkmıştı. Görüntülerde saldırganın tüfekle husumetlisinin bulunduğu masaya ateş açtığı görüyor. Bu sırada farklı bir masada arkadaşı ile sohbet eden Salih Sarıçam da vuruluyor. Başka bir vatandaş ise ayağından vuruluyor. Sarıçam'ın vurulduğunu fark eden arkadaşı müdahale etmeye çalışıyor.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Politika, Güvenlik, Saldırı, 3-sayfa, Çorum, Kaza, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çorum'daki Kahvehane Saldırısında Ölü Sayısı 2'ye Yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsmail Saymaz, Gezi Parkı soruşturması kapsamında gözaltına alındı İsmail Saymaz, Gezi Parkı soruşturması kapsamında gözaltına alındı
İmamoğlu’na gözaltı kararı sonrası sosyal medyaya erişim sorunu İmamoğlu'na gözaltı kararı sonrası sosyal medyaya erişim sorunu
İmamoğlu’ndan gözaltı kararı sonrası ilk açıklama: Yılmayacağımı bilmenizi istiyorum İmamoğlu'ndan gözaltı kararı sonrası ilk açıklama: Yılmayacağımı bilmenizi istiyorum
Ekrem İmamoğlu gözaltına alındı Ekrem İmamoğlu gözaltına alındı
9 aydır mahsur kalan astronotlar dünyaya döndü 9 aydır mahsur kalan astronotlar dünyaya döndü
Hopa Belediyesi, İmamoğlu’nun iptal edilen diplomasını belediye binasına astı Hopa Belediyesi, İmamoğlu'nun iptal edilen diplomasını belediye binasına astı
Gaziosmanpaşa’da Ramazan Etkinlik Alanındaki Sahne Çöktü: 4 Yaralı Gaziosmanpaşa'da Ramazan Etkinlik Alanındaki Sahne Çöktü: 4 Yaralı
Sırrı Süreyya Önder’in Meclis’teki İmamoğlu protestosu sırasında verdiği karar bomba Sırrı Süreyya Önder'in Meclis'teki İmamoğlu protestosu sırasında verdiği karar bomba
İsrail Başbakanı Netanyahu: Müzakereler sadece ateş altında yürütülecek İsrail Başbakanı Netanyahu: Müzakereler sadece ateş altında yürütülecek
CHP İmamoğlu kararını YÖK’ün önünde protesto etti CHP İmamoğlu kararını YÖK'ün önünde protesto etti
İran’da Çarşamba Suri kutlamaları 14 can aldı 1844 kişi yaralandı İran'da Çarşamba Suri kutlamaları 14 can aldı! 1844 kişi yaralandı

07:59 İsmail Saymaz, Gezi Parkı soruşturması kapsamında gözaltına alındı İsmail Saymaz, Gezi Parkı soruşturması kapsamında gözaltına alındı
07:39 İmamoğlu’na gözaltı kararı sonrası sosyal medyaya erişim sorunu İmamoğlu'na gözaltı kararı sonrası sosyal medyaya erişim sorunu
07:16 İmamoğlu’ndan gözaltı kararı sonrası ilk açıklama: Yılmayacağımı bilmenizi istiyorum İmamoğlu'ndan gözaltı kararı sonrası ilk açıklama: Yılmayacağımı bilmenizi istiyorum
07:06 Ekrem İmamoğlu gözaltına alındı Ekrem İmamoğlu gözaltına alındı
14:16 Yeni takımı da belli Real Madrid bunu yaparsa Arda Güler gidecek Yeni takımı da belli! Real Madrid bunu yaparsa Arda Güler gidecek
14:04 DEM Partili Bakırhan: Öcalan’ın kendi partisini kuracağı mekanizmayı oluşturun DEM Partili Bakırhan: Öcalan'ın kendi partisini kuracağı mekanizmayı oluşturun
13:46 Bakan Tunç: Öcalan mesajı okurken video çekildi, görüntüler istihbaratın elinde Bakan Tunç: Öcalan mesajı okurken video çekildi, görüntüler istihbaratın elinde
13:39 Bahçeli’den ’Sayın Öcalan’ Tepkisi: Utanacak Hiçbir Açığımız Yok Bahçeli'den 'Sayın Öcalan' Tepkisi: Utanacak Hiçbir Açığımız Yok
13:24 İsrail’in Gazze saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 400’ü geçti İsrail'in Gazze saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 400'ü geçti
13:19 Türkiye’den İsrail’in saldırılarına ilk tepki Türkiye'den İsrail'in saldırılarına ilk tepki
13:01 Bazı kripto para ve ödeme şirketlerinin işlemleri durduruldu Bazı kripto para ve ödeme şirketlerinin işlemleri durduruldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2025 09:04:57. #7.13#
SON DAKİKA: Çorum'daki Kahvehane Saldırısında Ölü Sayısı 2'ye Yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.