Çorum'daki Patlama: Soruşturma Başlatıldı - Son Dakika
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Çorum'daki Patlama: Soruşturma Başlatıldı

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Çorum'daki doğal gaz patlamasında 1 ölü, 16 yaralı var; soruşturma başlatıldı.

03.11.2024 17:28
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Çorum'daki patlama ile ilgili açıklama: Soruşturma başlatıldı

ÇORUM - Çorum'da meydana gelen patlama ile ilgili Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı, Çorum il merkezi Osmancık Caddesi'nde meydana gelen patlama ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, 1 kişinin öldüğü, 16 kişinin yaralandığı olayla ilgili soruşturma başlatıldığı duyuruldu. Öte yandan, Ahlatçı Holding'e bağlı yetkili doğalgaz şirketi Çorumgaz ekipleri de olay yerinde çalışma başlattı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Osmancık Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı Hilal Apartmanı isimli binada meydana gelen patlamadı 1 vatandaşımız olay yerinde hayatını kaybetmiş 16 vatandaşımız yaralanmıştır ilk belirlemelere göre doğal gaz patlaması olduğu değerlendirilmekte olayla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca adli soruşturma başlatılmış olup olayı tüm yönleriyle incelenmekte,sorumluluğu olan kişi ve kişiler hakkında adli yünden gereğinin en kısa sürede yapılacağı hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çorum'daki Patlama: Soruşturma Başlatıldı - Son Dakika

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