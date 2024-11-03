Çorum\'daki Patlamada Ölü Kimliği Belli Oldu

Çorum'daki patlamada ölen vatandaşın kimliği belli oldu
ÇORUM - Çorum'da yaşanan patlamada hayatını kaybeden vatandaşın 65 yaşındaki Osman Keyinci olduğu tespit edildi.
Çorum'da yaşanan doğalgaz patlamasında 1 kişi hayatını kaybederken 33 vatandaş ise yaralanmıştı. Yaralanan vatandaşların hastanelerde tedavisi devam ederken, hayatını kaybeden vatandaşın 65 yaşındaki Osman Keyinci olduğu tespit edildi. Keyinci'nin cenazesi, yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı.
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