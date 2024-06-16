Çorum'dan Düzce'ye Tatil İçin Gelen Çocuk Denizde Kayboldu

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Çorum'dan Düzce'nin Akçakoca ilçesine bayram tatiline gelen 16 yaşındaki İbrahim Kolcu, denizde kayboldu. Çocuğu arama çalışmalarına başlandı.

Çorum'dan Akçakoca'ya tatile gelen Kadir Kolcu ve ailesi sabah saatlerinde denize girdi. Dalgalı denizde yardım çığlıklarını duyan vatandaşlar 5 kişilik ailenin 4'ünü denizden kurtarırken, 16 yaşındaki İbrahim Kolcu ise kayboldu. Dalgalı denizde vatandaşları uyarmak istediklerini fakat denizden bir ailenin yardım çığlıklarını duyduklarını belirten Burak Buldu, "Sabah saatlerinde dalgalı denize giren aileyi uyarmak amacı ile yanlarına gelirken, bir anda yardım çığlıklarını duyduk ve boğulduklarını fark ettik. Arkadaşım ile beraber 5 kişilik aileden 4 kişisini kurtardık ama geride kalan bir çocuğu göremedik. Önce anneye ardından babaya müdahale ettik. Anne çıktığında cansızdı. Daha sonra kendine geldi. Çocuğu hala arıyoruz beklemedeyiz. Bu dalgalı havalarda kimsenin denize girmesini istemiyoruz, uyarıyoruz" ifadelerini kullandı.

Hem havadan, hem denizden aranıyor

Çayağzı sahiline gelen arama kurtarma ekipleri dron ile havadan arama çalışmalarına devam ederken, su altı ekipleri de denizden çalışmalarını sürdürüyor. Sahil Güvenlik ekipleri de 16 yaşındaki İbrahim Kolcu'nun arama çalışmalarını sürdürürken, bölgede bulunan ailesi ise acılı bekleyişini sürdürüyor. - DÜZCE