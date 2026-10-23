Çorum İskilip'te imam lojmanındaki yangın komşu eve sıçradı, iki ev kullanılamıyor

Çorum İskilip'te imam lojmanındaki yangın komşu eve sıçradı, iki ev kullanılamıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çorum'un İskilip ilçesine bağlı Yaylacıkseki köyünde gece saatlerinde imam lojmanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler yanındaki kullanılmayan eve de sıçradı; itfaiye söndürdü, iki ev kullanılamaz hale geldi ve inceleme başlatıldı.
Çorum'un İskilip ilçesinde çıkan yangında iki ev kullanılamaz hale geldi.
Olay, gece saatlerinde İskilip ilçesi Yaylacıkseki köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köydeki imam lojmanında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, lojmanın yanındaki kullanılmayan eve de sıçradı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında lojman ve ev kullanılamaz hale geldi.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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