Çorum Sungurlu\'da İnşaata Kum İndiren Tır Devrildi

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Çorum'un Sungurlu ilçesinde, inşaata kum indiren tır devrildi. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Edinilen bilgilere göre, Akçay Mahallesi Fen Lisesi yanında bulunan inşaatta kum indiren tır, sürücüsünün dorseyi fazla kaldırması neticesinde dorse hidroliği kırıldıktan sonra yana devrildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, kaza anı çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. - ÇORUM