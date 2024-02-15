Çorum'un Alaca ilçesinde elektrik direğinde çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı - Son Dakika
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Çorum'un Alaca ilçesinde elektrik direğinde çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı

Çorum\'un Alaca ilçesinde elektrik direğinde çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı

Çorum'un Alaca ilçesinde, elektrik direğinde kısa devre sebebiyle çıkan yangın, vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Denizhan Mahallesi'nde bulunan bir elektrik direğinden inşaat sahasına giden abone hattında kısa devre meydana geldi. Yangın anı kamaralara yansıdı ve olay yerine Tedaş ekipleri sevk edildi. Erken müdahale sayesinde facia önlenmiş oldu ve direk ile pano için bakım ve onarım çalışması başlatıldı.

15.02.2024 18:29  Güncelleme: 18:31
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Çorum'un Alaca ilçesinde, elektrik direğinde kısa devre sebebiyle çıkan yangın, vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı.

Denizhan Mahallesi, Yozgat Caddesi üzerinde bulunan bir elektrik direğinden inşaat sahasına giden abone hattında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı kısa devre meydana geldi. Kısa devre nedeniyle duyulan patlama sesleri ve alevler çevredekilerin panik dolu anlar yaşamasına neden olurken, yangın anı kamaralara yansıdı. İhbar üzerine olay yerine Tedaş ekipleri sevk edildi.

Erken müdahale faciayı önledi

Elektrik direğinde yangının başlaması ile yapılan ihbara hızlı bir şekilde müdahale eden ekipler muhtemel bir faciayı önlemiş oldu. Ekipler tarafından direk ve panonun yenilenmesi için bakım ve onarım çalışması başlatıldı. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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