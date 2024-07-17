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Çorum'un Alaca ilçesinde park halindeyken alev alan traktör yandı.

Edinilen bilgilere göre, Günhan Mahallesi Erdek Sokak'ta park halinde bulunan Abit Yıldız'a ait 19 ABR 051 plakalı traktör, sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir sebepten alev alarak yanmaya başladı. Patlama sesleri üzerine uyanan ev halkı traktörün yandığını görünce 112 acil servisi arayarak yardım istediler. Yapılan ihbar üzerine belirtilen adrese Alaca Belediyesi itfaiyesi ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürürken traktör kullanılmaz hale geldi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM