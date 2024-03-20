Çorum\'un Alaca ilçesinde trafik kazası: 3 kişi yaralandı

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Çorum'un Alaca ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atarak dere yatağına devrilmesi neticesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Alaca ilçesi Ankara karayolu Eskiyapar köyü kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali A.(49) idaresindeki 06 ED 5126 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde takla atarak dere yatağına devrildi. Kazada sürücü ve araçta bulunan Hediye A.(42) ve Muhittin Mert A. (17) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve Alaca Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇORUM