Osmancık'ta Kamyonet Çarpması: 1 Ölü - Son Dakika
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Osmancık'ta Kamyonet Çarpması: 1 Ölü

Osmancık\'ta Kamyonet Çarpması: 1 Ölü

Çorum'un Osmancık ilçesinde dün yolun karşı tarafına geçmek isterken kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralanan şahıs hayatını kaybetti. Kaza, Şenyurt Mahallesi D-100 Karayolu Ömer Derindere Bulvarı'nda meydana geldi.

11.09.2024 18:19
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Çorum'un Osmancık ilçesinde dün yolun karşı tarafına geçmek isterken kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralanan şahıs hayatını kaybetti.

Kaza, Şenyurt Mahallesi D-100 Karayolu Ömer Derindere Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yol yapım çalışması nedeniyle çift şeritten tek şeride düşen karayolundan yolun karşısına geçmek isteyen Şaban Şahiner'e (52) 19 RD 700 plakalı kamyonet çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Şahiner ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Şahiner, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Şahiner, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Şaban Şahiner'in cenazesinin yarın öğle namazına müteakip Osmancık'a bağlı Fındık köyünde toprağa verileceği belirtildi. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Osmancık'ta Kamyonet Çarpması: 1 Ölü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Osmancık'ta Kamyonet Çarpması: 1 Ölü - Son Dakika
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