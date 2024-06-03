Çorum'un Osmancık ilçesinde uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı

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Çorum'un Osmancık ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Osmancık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri il dışından ilçeye uyuşturucu madde getirildiği bilgisi üzerine yaptığı araştırmada şahısların Ş.G. ve S.Ö. olduğunu tespit etti. Yapılan takibin ardından şüphelilerin bulunduğu araca operasyon düzenlendi. Araçta yapılan aramada satışa hazır çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, Ş.G.'nin üzerinde satışa hazır uyuşturucu maddeler, ikametinde ise satılmak üzere bulundurulan 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen Ş.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Çorum L Tipi Cezaevine gönderildi. - ÇORUM