Çorum'un Osmancık ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Çorum'un Osmancık ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı, 1 kişi yaralandı

Çorum'un Osmancık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Yolcu otobüsünde bulunan bir çocuk ise tedbir amaçlı hastaneye götürüldü. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

11.07.2024 14:33
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Çorum'un Osmancık ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza öğle saatlerinde D-100 Karayolu Emniyet Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Amasya'dan İstanbul istikametine seyir halinde olan Serkan Gürel yönetimindeki 05 HN 700 plakalı yolcu otobüsü ile Salim Yapıcı (70) idaresindeki 19 HA 099 plakalı otomobil ile ışıklı kavşakta çarpıştı. Kazada otomobil sürücü ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve kaza kırım ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu ağır yaralanan Salim Yapıcı sıkıştığı yerden çıkarıldı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı ambulans ile önce Osmancık Devlet Hastanesi'ne ardından Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Öte yandan otobüste yolcu olarak bulunan küçük yaşta bir çocuğunda çarpışmanın etkisiyle yere düştüğü tedbir amaçlı Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı, yapılan kontroller de sağlık durumunun iyi olduğu odluğu öğrenildi.

Polis ekiplerinin kaza ile ilgili olarak başlattığı soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çorum'un Osmancık ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı, 1 kişi yaralandı - Son Dakika

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