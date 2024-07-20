Çorum\'un Sungurlu ilçesinde anız yangını paniği

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Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı Arifegazili köyünde çıkan anız yangını paniğe neden oldu. Yangın, İtfaiye ekipleri ve vatandaşlar tarafından söndürüldü.

Öğle saatlerinde ilçeye bağlı Arifegazili köyünde bulunan tarlada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına köylüler traktörleriyle müdahale etti. Sungurlu Belediyesi İtfaiye ekipleri ve vatandaşlar yaklaşık 2 saatlik bir çalışma sonucunda yangını kontrol altına almayı başardı.

Yangınl ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM