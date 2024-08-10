Çorum\'un Sungurlu ilçesinde otomobil tarlaya devrildi, 1 kişi yaralandı

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Çorum'un Sungurlu ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Arıcı köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali K. yönetimindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya devrildi. Kazayı gören vatandaşlar yardıma koştu. Kazada yaralanan sürücü Ali K., olay yerine gelen ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi. - ÇORUM