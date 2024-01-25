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Çorum Valisi: Bu şehirde uyuşturucu sattırmamaya kararlıyız - Son Dakika
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Çorum Valisi: Bu şehirde uyuşturucu sattırmamaya kararlıyız

Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, zehir tacirlerine yönelik operasyonlarla ilgili açıklamalarda bulunarak, uyuşturucu satışını engellemek için kararlı olduklarını belirtti. Çorum'da yapılan operasyonlarda 67 kişi tutuklandı ve büyük miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Vali Dağlı, vatandaşların da bu mücadeleye destek olmalarını ve şüpheli durumları yetkililere bildirmelerini istedi.

Çorum Valisi: Bu şehirde uyuşturucu sattırmamaya kararlıyız
25.01.2024 - 10:44,  Güncelleme: 10:44
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Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, zehir tacirlerine nefes aldırmayan operasyonlarla ilgili açıklamarda bulunarak, "Bu şehirde uyuşturucu sattırmamaya kararlıyız" kararlıyız dedi.

Çorum'da zehir tacirlerine yönelik seri operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Narkotimler tarafından il genelinde yapılan şok uygulamalar, istihbari çalışmalar ve operasyonlarla zehir tacirlerine göz açtırmıyor. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda gözaltına 67 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Narkotimler tarafından son 6 ayda yapılan çalışmalarda 2 kilo 567 gram esrar, 213 kök Hint keneviri, 10,67 gram esrar maddesi, 3 kilo 332 gram bonzai, 123 gram sentetik kannabinoid hammaddesi, 2 bin 451 adet ecstasy, 52 bin 802 adet senteteik ecza maddesi, 1 kilo 465 gram skunk maddesi, 185 gram kokain maddesi, 1 kilo 420 gram metamfetamin maddesi, 33 bin 200 lira, 300 dolar, 50 euro, 5 adet tüfek, 13 adet tabanca ve 129 adet mermi ele geçirildi.

Uyuşturucunun ülkenin geleceği çocukları zehirleyen zararlı bir madde olduğuna dikkat çeken Vali Dağlı, kolluk kuvvetleri, bütün kurum ve kuruluşlar olarak bu mücadeleyi hep birlikte verdiklerini vurgulayarak, "Biz kamu otoriteleri olarak bu konudaki azimli ve kararlı çalışmalarımızı aynı süratle ve etkinliklerle devam ettireceğiz. Ama bu uyuşturucu ile mücadele topyekün bir mücadeledir. Biz güvenlik kuvvetleri olarak diğer kamu kuruluşları olarak bu çalışmalarımızı sürdürürken vatandaşlarımız da bizlere yardımcı olurlarsa çok daha başarılı sonuçlar alabiliriz. Bu anlamda vatandaşlarımızda bizlere yardımcı olmaya aynı zamanda hem kendi çocuklarını hem çevrelerini kontrol etmeye onlara dikkat etmeye eğer böyle bir konuyla muhatap olurlarsa veya çevrelerinde tanıdıkları bildikleri, buna ulaşan kişiler varsa onlarla ilgili de güvenlik kuvvetlerimizi, ilgili birimleri uyarmaları, bilgilendirmelerini özellikle istiyoruz. Bir kez daha ifade ediyorum ki bu konuda ki çalışmalarımız kararlılıkla ve etkinlikle sürecektir" dedi.

Kolluk kuvvetlerine çalışmalarından dolayı teşekkür eden Vali Dağlı, "Uyuşturucu satıcıları ile mücadelemiz aralıksız devam ediyor. Bu şehirde uyuşturucu sattırmamaya kararlıyız" ifadelerini kullandı. - ÇORUM

Kaynak: İHA
YORUMLAR

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Son Dakika 3.Sayfa Çorum Valisi: Bu şehirde uyuşturucu sattırmamaya kararlıyız - Son Dakika


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