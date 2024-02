Çorum Valisi: Emniyet ve asayiş çalışmaları meyvelerini vermeye başladı

3.Sayfa

Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Çorum'da emniyet ve asayiş olaylarına karşı, halkın huzuru ve sükununu sağlamak için canla başla mücadele ettiklerinin belirterek, "Emniyet birimlerimiz, jandarma ve diğer birimlerimizle bu çalışmalarımız devam ediyor. Çalışmalarımız meyvelerini başladı. Kamuoyunda güzel bir karşılık buldu. Halkımızın desteği, kamuoyunun desteği arkamızda" dedi.

Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Çorum'da vatandaşların huzurunun sağlanması, asayiş olaylarının en aza indirilmesi için yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Bu çerçevede, son 6 ay içerisinde yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Dağlı, sadece emniyet ve asayiş birimleri ile değil, mahalle muhtarları, belediyeler, kaymakamların da canla başla çalıştığını dile getirerek, her ayın ilk pazartesi günü mahalle muhtarlarıyla bir araya gelip mahallelerin genel durumlarını değerlendirdiklerini, ardından esnaf odalarının temsilcileri ile çalışmalar yaptıklarını belirtti.

"198 kayıp çocuk bulunarak ailelerine teslim edilmiştir"

Asayiş birimlerince 30 bin 337 adet devriye faaliyeti, 610 adet şok uygulama ve 371 adet huzur uygulaması gerçekleştirildiğini açıklayan Vali Dağlı, "Bu uygulamalarda 571 bin 438 Şahıs, 75 bin 183 aracın sorgusu yapılmıştır. Çeşitli suçlardan haklarında adli makamlarca yakalama kararı bulunan 2 bin 660 şahıs yakalanmış, kayıp olarak aranan 173 şahıs bulunmuştur. Yürütülen çalışmalarda; 329 adet ruhsatsız tabanca, 277 adet av tüfeği, 92 adet kurusıkı tabanca ve bu silahlara ait 4 bin 484 adet çeşitli çap ve markalarda fişek ele geçirilmiştir. 198 kayıp çocuk bulunarak ailelerine teslim edilmiştir. Okul önlerinde yapılan uygulamalar dışında okul çevrelerinde bulunan tekel bayileri ile oyun eğlence alanlarında toplam 285 denetleme yapılmıştır" dedi.

Otobüs ve kamyonlara sıkı denetim

Son aylarda meydana gelen otobüs ve kamyon kazalarındaki artışa dikkat çeken Vali Dağlı, "Trafik birimlerince 592 bin 511 araç denetlenmiş, 131 bin 516 araca idari para cezası uygulanmıştır. Abartılı egzoz ve kural dışı modifiyeli araç kullanarak toplumun huzurunu bozan ve drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren araçlar ile sürücü belgesiz veya alkollü kullanma gibi suçlardan toplam 2 bin 140 araç trafikten men edilmiştir. Okul servis araçlarının mevzuat hükümlerine göre faaliyet göstermeleri için servis araçları sürekli denetlenmiş, 36 araca cezai işlem uygulanmış 14 servis aracı ise eksikliklerinden dolayı trafikten men edilmiştir. Son zamanlarda meydana gelen otobüs ve kamyon kazalarında artış olduğundan dolayı bu tür araçların denetimine önem verilmekte olup 9 bin 443 otobüs, 13 bin 304 kamyon denetlenmiş kurallara uymayan otobüs ve kamyon sürücülerine idari para cezası uygulanmıştır. Trafik timleri tarafından, 70 okulda 2 bin 468 öğrenciye ve 3 bin 190 vatandaşa trafik konusunda eğitim verilmiştir" diye konuştu.

'Zehir tacirlerine fırsat verilmiyor'

Çorum'da güvenlik güçlerinin yaptığı operasyonlar ve denetimlerle zehir tacirlerine de göz açtırılmadığını vurgulayan Vali Dağlı, "2 bin 741 adet ekstazi, 3,6 kilo bonzai, 56 bin 029 tablet sentetik ecza, 2 bin 229 gram metamfetamin, 381 kök Hint keneviri, 134 gram kenevir tohumu, 3,6 kilogram esrar, 10 gram kokain, 7 bin 607 litre kaçak alkollü içki ve 650 litre etil alkol, 4 adet damıtma sistemi, 276 kilo kaçak tütün, 36 ton kaçak sahte gübre, 304 bin 380 adet doldurulmuş sigara, 294 bin 890 adet boş makaron, 336 paket gümrük kaçağı sigara, 167 adet elektronik sigara ve 6 bin 159 adet cinsel içerikli kaçak emtia, 9 adet gümrük kaçağı cep telefonu 28 bin 560 litre kaçak karışımlı akaryakıt, bin 716 kilo sahte bal, 56 adet muhtelif kazı malzemesi, 111 adet sikke, 5 adet el yazması tarihi eser 1 adet dürbün, 2 adet define arama çubuğu ele geçirilmiştir. Uyuşturucu madde ticareti, tefecilik, nitelikli dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı ve irtikap suçlarından yapılan işlemler neticesi 66 şüpheli tutuklanmıştır. Tekel bayilerinde 22.00-06.00 saatleri arasında alkol satışının yasak olması dolayısıyla denetimlere ağırlık verilmiş, bu tür ihlallerin bitme noktasına geldiği görülmüştür" şeklinde konuştu.

DEAŞ ve FETÖ üyesi 56 kişi yakalandı

Son 6 ay içerisinde yapılan operasyonlarda terör örgütlerine üye olan 56 kişinin yakalandığını açıklayan Vali Dağlı, "DEAŞ silahlı terör örgütü adına faaliyette bulundukları tespit edilen 22 şahıs yakalanarak haklarında adli işlem yapılmıştır. FETÖ/PDY Terör Örgütüne yönelik olarak haklarında yakalama kararı bulunan 34 şahıs yakalanarak cezaevine teslim edilmiştir. Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından 125 olaya müdahale edilmiş, çevre, doğa ve hayvanlara zarar veren şahıslar hakkında adli ve idari işlem uygulanmıştır. Söz konusu olaylarda 2 adet serpme ağa, 5 bin 630 metre misina ağa ve bin 180 kilo muhtelif cinste su ürününe el konulmuştur. Çevre ve doğal hayatın korunması ile ilgili olarak 13 okulda bin 254 öğrenciye ve 677 vatandaşa eğitim verilmiştir. Çocuklarımızın kendilerine zarar verecek her türlü kötü alışkanlıklardan korunması amacı ile emniyet ve jandarma birimlerimizce bin 668 anneye, İçişleri Bakanlığımızca yürütülen 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesi çerçevesinde bağımlılıkla mücadele konusunda farkındalık, bilgilendirme ve bilinçlendirme eğitimi verilmiştir. Siber Suçlarla Mücadele SİBERAY projesi çerçevesinde 25 okulda düzenlenen programlarda 6 bin 186 çocuğumuza ulaşılarak interneti ve teknolojiyi güvenli, faydalı ve etkili bir şekilde nasıl kullanacağı yönünde eğitimler verilmiştir. Yasa dışı olarak internet üzerinden bahis oynatıldığı tespit edilen 61, müstehcenlik ve fuhuş içerikli yayın yapan 48 toplam 109 site bilgileri Bilgi Teknolojileri Kurumuna (BTK) ihbar kanalı üzerinden raporlanmasına müteakip idari tedbir çerçevesinde bu sitelere erişimin engellenmesi sağlanmıştır. Oltalama tekniği ile kişilerin bilgilerini ele geçirerek menfaat temin etme tekniği olaylarında tespit edilen 43 URL adresi Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi'ne (USOM) bildirilerek erişimin engellenmesi sağlanmıştır" ifadelerini kullandı.

Çocuklara dikkat çekti, aileleri uyardı

Suça sürüklenen çocuklara dikkat çekerek aileleri uyaran Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, "Suça sürüklenen çocuklar var. Son zamanlarda suç işleyen kesimin 18 yaşın altında hatta 14-18 yaş arasında yoğunlaştığını görüyoruz. Her çocuğumuza bir emniyet mensubunu entegre ettik. ve çocuklarımızla ilgilenmelerini sağlıyoruz. Bu konuda ailelere büyük görevler düşüyor. Çocuklarımıza sahip çıkalım. Özellikle ergenlik çağındaki 14-20 yaş arasındaki gençlerimize daha fazla sahip çıkalım. Bu anlamda onların suça itilmesini ve karışmalarını engelleyelim. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı ve gençlerimizi başta madde bağımlılığı olmak üzere her türlü bağımlılıktan uzak tutabilmek için hepimize büyük görevler düşmektedir. Onları kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlere yönlendirmek, hem kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak hem de kendilerine zarar verecek her türlü kötü alışkanlıklardan uzak durmalarını sağlayacaktır. Bu nedenle toplumun her kesimiyle birlikte el ele vererek geleceğimiz olan çocuklarımıza ve özellikle gençlerimize daha çok sahip çıkalım. Bu şehir hepimizin. Hepimiz bu şehir de yaşıyoruz. Halkımızın çocukları, aileleri ile birlikte günün her saatinde güven ve huzur içerisinde rahatça bu şehirde dolaşabilmesi gerekir. Bu nedenle; huzur ve sükünu kaçıranlara, toplumsal düzeni bozmaya çalışanlara göz açtırmayacağız. Suç ve suçlularının üzerine kesin ve kararlı bir şekilde gidiyoruz ve gitmeye devam edeceğiz. Emniyet ve asayişi sağlama noktasındaki çalışmalarımız toplumun tüm kesimleri ile iletişim ve işbirliği içerinde aynı kararlılıkla artarak devam edecektir" dedi. - ÇORUM