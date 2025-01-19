Cübbeli Ahmet Hoca: Suriyelilerin dönüşüne üzülüyorum, cemaat eksilecek

3.Sayfa

Kamuoyunda "Cübbeli Ahmet" adıyla bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Suriyelilerin ülkelerine dönmesine neden üzüldüğünü açıkladığı bir video yayınladı. Ünlü'nün "Üzülüyorum çünkü cemaat eksilecek" sözleri büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Suriye'de yıllardır süren iç savaşın sona ermesi ve Esad rejiminin düşmesi ardından ülkelerine dönen pek çok Suriyeli oldu. Suriyelilerin memleketlerine dönmeleri Türkiye'de kimileri tarafından olumlu karşılanırken bazı kesimleri üzdü.

VİDEOYU YENİDEN YAYIMLADI

Üzülenlerden biri de Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü oldu. Ünlü'nün Suriyelilerin dönüşleriyle ilgili yaptığı konuşma ise şu şekilde; "Biraz Suriyeliler geldikten sonra Fatih'teki cemaat oranı arttı. Şimdi Suriyeliler de gidiyor. Ben de üzülüyorum, cemaat eksilecek. Türkler camiye gelmiyor ki! Türklere cennet lazım değil! Canlarını mallarını cehenneme satmışlar. 'Nereden biliyorsun?' Namaz ve cemaate bakıyorum."