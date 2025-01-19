Cübbeli Ahmet Hoca: Suriyelilerin dönüşüne üzülüyorum, cemaat eksilecek - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Cübbeli Ahmet Hoca: Suriyelilerin dönüşüne üzülüyorum, cemaat eksilecek

Geniş Video İzle

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Suriyelilerin ülkelerine dönüşleriyle ilgili çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Cübbeli Ahmet "Ben de üzülüyorum, cemaat eksilecek. Türkler camiye gelmiyor ki! Türkler canlarını mallarını cehenneme satmışlar" ifadelerini kullandı.

19.01.2025 15:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kamuoyunda "Cübbeli Ahmet" adıyla bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Suriyelilerin ülkelerine dönmesine neden üzüldüğünü açıkladığı bir video yayınladı. Ünlü'nün "Üzülüyorum çünkü cemaat eksilecek" sözleri büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Suriye'de yıllardır süren iç savaşın sona ermesi ve Esad rejiminin düşmesi ardından ülkelerine dönen pek çok Suriyeli oldu. Suriyelilerin memleketlerine dönmeleri Türkiye'de kimileri tarafından olumlu karşılanırken bazı kesimleri üzdü.

VİDEOYU YENİDEN YAYIMLADI

Üzülenlerden biri de Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü oldu. Ünlü'nün Suriyelilerin dönüşleriyle ilgili yaptığı konuşma ise şu şekilde; "Biraz Suriyeliler geldikten sonra Fatih'teki cemaat oranı arttı. Şimdi Suriyeliler de gidiyor. Ben de üzülüyorum, cemaat eksilecek. Türkler camiye gelmiyor ki! Türklere cennet lazım değil! Canlarını mallarını cehenneme satmışlar. 'Nereden biliyorsun?' Namaz ve cemaate bakıyorum."

Cübbeli Ahmet Hoca: Suriyelilerin dönüşüne üzülüyorum, cemaat eksilecek

Cübbeli Ahmet Hoca, Ahmet Mahmut Ünlü, Politika, 3-sayfa, Suriye, Cemaat, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Cübbeli Ahmet Hoca: Suriyelilerin dönüşüne üzülüyorum, cemaat eksilecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (23)

  • Yaw he:
    sen de beraber gidebilirsin sayın hocam dinde ve ülkemizde zorlama yok zorla tutmuyorlar... 70 21 Yanıtla
  • Omer Zeroglu:
    AMK oğlu 55 19 Yanıtla
  • Doki:
    Derdi Cübbeliyi Aldı .Madem çok seviyorsun Maaşını onlara bağışla. 53 13 Yanıtla
  • Serkan Semiz:
    Senin gibi din tacirleri yüzünden dinden soğudu millet... 42 9 Yanıtla
  • Mustafa Sagdic:
    algavat 25 11 Yanıtla
  • Çelikk:
    Zevzek adi Sahte hoca 25 7 Yanıtla
  • Murat:
    Valla adam çok doğru diyor gidip bakın camilere cemaat çok az.! insanlar eğlencenin, oyunun peşine düşmüş ne yazık ki. Allah hepimize Hidayet nasip etsin camileri bol bol doldurmayı nasip etsin bizlere.!! 9 17 Yanıtla
  • Mustafa Altuntas:
    Üzülüyorsan sende git lazım değilsin 19 3 Yanıtla
  • Kenan Sırmalı:
    seninde cemaatinin de, seni rüzgar gülü seni 11 1 Yanıtla
  • özgür ertul:
    The Syrians and Afgans have been our jihadist and mujahideen brethren since they lost their homeland to dictatorship and tyranny . 2 2 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:26 Suriye, İran, Rusya ve İsrail mallarının ülkeye girişini yasakladı Suriye, İran, Rusya ve İsrail mallarının ülkeye girişini yasakladı
15:03 Cübbeli Ahmet Hoca: Suriyelilerin dönüşüne üzülüyorum, cemaat eksilecek Cübbeli Ahmet Hoca: Suriyelilerin dönüşüne üzülüyorum, cemaat eksilecek
14:46 Özel’in masasındaki ankette çarpıcı sonuç Özel'in masasındaki ankette çarpıcı sonuç
14:04 Ateşkesin hemen ardından İsrail’den art arda endişe verici açıklamalar Ateşkesin hemen ardından İsrail'den art arda endişe verici açıklamalar
12:13 Gazze’de ateşkes başladı Gazze'de ateşkes başladı
10:16 THY’nin Şam’a ilk seferi için tarih belli oldu THY'nin Şam'a ilk seferi için tarih belli oldu
10:16 Gazze’de ateşkesin başlayacağı saat belli oldu Gazze'de ateşkesin başlayacağı saat belli oldu
10:00 Rıza Akpolat’ın yerine kim geçecek Özgür Özel’in desteklediği bir isim var Rıza Akpolat'ın yerine kim geçecek? Özgür Özel'in desteklediği bir isim var
09:55 Akaryakıt fiyatları yine zamlandı Akaryakıt fiyatları yine zamlandı
09:45 Deha dizisinde sürpriz ayrılık Başrol oyuncusu ekibe veda ediyor Deha dizisinde sürpriz ayrılık! Başrol oyuncusu ekibe veda ediyor
09:42 Fatih Terim kolunda servet taşıyor Fatih Terim kolunda servet taşıyor
09:36 TikTok bir ülkede daha yasaklanıyor TikTok bir ülkede daha yasaklanıyor
09:22 Avrupa’nın hasta adamına bir kötü haber de IMF’den Avrupa'nın hasta adamına bir kötü haber de IMF'den
09:22 Nuri Şahinli Dortmund’a bir şok daha Nuri Şahinli Dortmund'a bir şok daha
09:18 Evliliklerine izin verilmeyince 17 yaşındaki sevgilisi ve annesini pompalı tüfekle vurdu Evliliklerine izin verilmeyince 17 yaşındaki sevgilisi ve annesini pompalı tüfekle vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2025 15:50:19. #1.13#
SON DAKİKA: Cübbeli Ahmet Hoca: Suriyelilerin dönüşüne üzülüyorum, cemaat eksilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.