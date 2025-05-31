Çubuk\'ta Başıboş Köpeklerin Saldırısı: Bir Buzağı Telef Oldu

Ankara'nın Çubuk ilçesinde başıboş köpekler bir buzağıya saldırarak telef etti. Olayın ardından köpekler, buzağının sahiplerine de saldırdı.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde bulunan Yılmazköy civarlarında başıboş köpekler çevre sakinlerinin can ve mal güvenliğini tehdit ediyor. 28 Mayıs Çarşamba günü meydana gelen olayda, otlamaya çıkmış olan sürünün arkasında kalan bir buzağıya onlarca köpek saldırdı. Köpeklerin saldırısı sonucu buzağı telef olurken, olaya müdahale etmeye çalışan sahipleri de köpeklerin hedefi oldu. Saldırının üzerine ise buzağı sahipleri ve köy sakinleri şikayetlerini dile getirdi.

"Saldırgan köpekler 1 tane ineğimi, 2 tane buzağımı telef ettiler"

Başıboş köpeklerin hem hayvanlara hem de insanlara saldırdığını belirten Emre Şimşek, "Biz kendimiz hayvan severiz. Sokaklardan kendimiz sahiplenip besliyoruz, 4 tane köpeğim var. Başıboş sokak köpekleri sürekli buraya salıyorlar. Saldıklarından dolayı sürekli çoğaldıkları için burayı mesken belirlemişler. Tarlanın tamamı yatmış, mahsulün tamamı yerde. Geçen gün kendi sürümle burada merada hayvanlarımı otlatırken hayvanlarımdan bir tanesi arkada kaldı. Bir baktım ki köpekler havlıyor. Şimdi diyen olacaktır köpekler aç olduğu için saldırıyordur diye. Asla aç değiller. Çünkü yol kenarında sürekli besleyen hayvanseverlerimiz var. Arkada kalan buzağımızın üstüne hepsi çöküp parçalamışlar. Kurtarılacak bir hali yoktu. buzağımı kurtarmak için köpeklerin içine bile giremedim. Geçen sene de saldırgan köpekler 1 tane ineğimi, 2 tane buzağımı telef ettiler. Defalarca kez belediyeye bildirdim. Herkes bir şekilde şikayet etmelerine rağmen belediye asla çözüm üretmedi. Defalarca şikayet açmama rağmen hiçbir şekilde bizi dikkate almadılar. Buradan Tarım Bakanı'na seslenmek istiyorum. Sayın bakanım eğer bizi görürde duyarsanız sizden destek bekliyoruz" dedi.

"Şuradan şurayı saydım, 35 tane köpek var"

Emre Şimşek'in babaannesi olan Yılmazköy sakini Gülseren Şimşek, "Şuradan şurayı saydım, 35 tane köpek var. Buraya geliyordum. Bir tane inek, buzağıyla gitmiş başka tarafa. Onu arıyorduk, 4-5 tanesi ayrılmış bunların bir kenara. Bir tanesini yemişler. Gelene kadar parçalamışlar. Bana da saldırmışlardı, üstüme geldiler. 5 tane köpeğim var. Severim ama böyle değil. Bu köpekleri buraya salıyorlar. Geçen sene bir tane götüren olmadı köpekleri. Malımın yanında ben yalnız biriyim. Her gün gelmek zorundayım malımın yanına" diye konuştu.

"10 sene evvel benim yeğenim öldü"

Köpekler yüzünden zor durumda olduklarını vurgulayan İsa Özyurt, "Yolda tekerimiz patlıyor, arabadan aşağı inemiyoruz. Kaç tane çocuk boğdu köpekler burada ama hiç kimse dinlemiyor. 10 senedir böyle. Belediyenin biri atıyor, biri götürüyor, biri getiriyor, biri atıyor. Bizim burası çöplük oldu. Bu arazi bizim yaylamız, bizim malımız gelemiyor buraya. Köpekler çok saldırıyorlar. Çok malımızı kaptılar, boğdular. Gelemiyor çobanlar, biz yaklaştırmıyoruz buraya. Köylünün hepsi şikayetçi. 4 köy burada bekliyorlar ama herkese duyurduk faydası olmuyor. 5 tane hayvanımı boğdular. 10 sene evvel benim yeğenim öldü. Köpeklerden kaçacağım diye araba devrildi gitti. Kaldı 5 tane çocuk meydanda" şeklinde konuştu.

"Bu köpeklerin toplanmasını istiyoruz"

Kaplu deresine bırakılan başıboş köpeklerden yakınan Yakuphasan Mahallesi muhtarı Hasan Hüseyin Şimşek, "Arabalara kaza yaptırıyor. Köyümüzün toplu sığır malları buraya gelemiyor. Köpekler saldırıyor. Buradan zaten yayan bir adam gitsin, adamı yer bu köpekler. Barınak yapın, taşıyın köpekleri ve orada bakın. Zaten belediye getiriyor yani bu köpekleri. Her yerde köpek var, her yerde. Bu köpeklerin toplanmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA