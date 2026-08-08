Çubuk'ta Otluk Alanda Yangın

Ankara'nın Çubuk ilçesinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde henüz belirlenemeyen bir sebeple otluk alanda yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Henüz yerleşim yerlerine sıçramayan yangına ekipler müdahale ediyor. İtfaiye ekibinin yangını söndürme çalışması devam ediyor.