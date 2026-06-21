Çubuk'ta Trafik Kazası: 2 Yaralı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde bir otomobilin hafif ticari araca yandan çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Olay, Çubuk ilçesi Şabanözü yolunda gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir otomobil dönmek isterken hafif ticari araca yandan çarptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kazada 2 kişinin yaralandığını belirledi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA