Çukura düşen küçükbaş hayvanı itfaiye kurtardı
Denizli’nin Kale ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi’nde yaklaşık 5 metre derinliğindeki çukura düşerek mahsur kalan küçükbaş hayvan, itfaiye ekiplerinin başarılı çalışmasıyla kurtarıldı.
Denizli'nin Kale ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi'nde yaklaşık 5 metre derinliğindeki çukura düşerek mahsur kalan küçükbaş hayvan, itfaiye ekiplerinin başarılı çalışmasıyla kurtarıldı.
Denizli'nin Kale ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde yaklaşık 5 metre derinliğindeki çukura keçi düştü. Keçisinin çukura düştüğünü gören çoban durumu 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ihbarda bulundu. Küçükbaş hayvanın kurtarılması için bölgeye Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Kale Şubesi ekipleri sevk edildi.
Olay yerine ulaşan ekipler, güvenlik önlemlerini aldıktan sonra yürüttükleri çalışma sonucunda çukura inerek küçükbaş hayvana ulaştı. Ekiplerin titiz çalışmasıyla mahsur kaldığı yerden çıkarılan hayvan, sahibine teslim edildi.
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