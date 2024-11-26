Cuma Namazı Nedeniyle İşten Çıkarılan Çalışana Emsal Tazminat

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Konya'da çalıştığı firmada Cuma namazına gittiği için işten çıkartılan Mehmet Yetkin'in açtığı dava emsal karar ile sonuçlanırken, firma, ayrımcılık yaptığı gerekçesiyle tazminat ödeyecek.

Konya'da 2021 yılında bir akaryakıt istasyonunda servis destek personeli olarak çalışan 42 yaşındaki Mehmet Yetkin, Cuma namazı için iş yerinin yakınındaki camiye gitti. Namaz sonrası iş yerine tekrar gelen Mehmet Yetkin hakkında tesis müdürü iş yerini izinsiz terk ettiği gerekçesiyle tutanak tutarken, daha sonra şirketinden ihbarname alan Mehmet Yetkin'in iş akdi feshedildi. Bunun üzerine Mehmet Yetkin mağduriyetini Konya 1. İş Mahkemesine bildirerek işe iade davası açtı. Çalışan Mehmet Yetkin'i haklı bulan mahkeme, "Din ve inanç özgürlüğü anayasal haktır" diyerek işe iadesine karar verdi. Hakkını savunan Mehmet Yetkin, daha sonra firmaya "Ayrımcılık" yapıldığı gerekçesiyle tazminat davası açtı. Davanın görüldüğü Konya 2. İş Mahkemesi, işverenin eylemini, İş Kanununun 5. Maddesindeki eşit davranma ilkesine aykırı buldu. Mahkeme firmayı dönemin 2 maaşı olarak 'ayrımcılık' tazminatı ödemeye mahkum etti.

"Türk adaleti olumlu, güzel bir karar verdi"

Camiye gittiği için mağdur edilen Mehmet Yetkin, "İş yerinde destek sorumlusuydum. Oranın müdürüydüm, orada çalışıyorduk. Ben normalde de zaten Cuma namazlarıma gidiyordum. Sonra bana dediler ki, 'cumaya gidemezsin, orayı terk edemezsin.' Ondan sonra ben de izin istedim ama izin verilmedi. Sonra dedim ki nasıl izin vermez, kilitledim kapıyı cuma namazına gittim. Daha sonra bana bununla ilgili cumaya gittiğim için bir uyarı verdiler. Ben böyle bir şeyin yanlış olduğunu mail attım, konuştum, yazdım. Yine bana resmi bir uyarı verdiler. Camiye gittiğim için iş yerinden çıkardılar. Resmi bir şekilde yürüdü işler. Daha sonra başta bu işi birlikte yürüttüğüm Avukat Fikret Ertuğrul yardımcı oldu ve mücadeleye girdik. İşe iade davasını kazandık. Sonra bir öğrendim ki 'ayrımcılıkla' ilgili manevi tazminat davası da açabiliyormuşuz. Tabii bunu da açtım. Türk adaleti yerinde, güzel bir karar verdi. Allah'a şükürler olsun bundan mutluyum. Başta çok eziyetler çektik, üzüldük, canımız sıkıldı, moralimiz bozuldu. Nasıl böyle bir şey olabilir, Türkiye geriye mi gidiyor diye düşünürken Türk adaleti olumlu, güzel bir karar verdi. Beni örnek almalarını temenni ederim. Sosyal medyadan çok olumlu, güzel geri dönüşleri oldu. Bu tarz durumlarda kalırlarsa şayet özellikle büyük şehirlerde buna benzer şeyler çok oluyor, ben yorumlardan da okuyorum haklarını arasınlar. Arkalarında bir adalet var, adalete güvensinler. İnşallah böyle şeyler artık Türkiye'de tarihe gömülür" dedi.

"Tüm işçiler açısından da emsal bir karar almış olduk"

Mehmet Yetkin'in avukatı Nazife Yavuzer ise, "2021 yılında Cuma namazına gittiği gerekçesiyle iş aktif feshedilen müvekkilimiz Mehmet Yetkin daha önce işe iade davası açmıştı ve kazanmıştı. Kendisi işe iade davası sonrasında işe iade alınmadı. Bize başvurduğunda ayrımcılık tazminatı konusunda da ayrıca bir dava açılabileceğini düşünerek Konya 2. İş Mahkemesinde ayrımcılık tazminatı talebiyle bir dava açtık. Mahkeme, Cuma namazına gitme gerekçesiyle feshini iş kanunu madde 5 kapsamında ayrımcılık tazminatı konusu yaptı ve 2 maaş tutarında tazminata hükmetti. Söz konusu karar kesin bir karar olduğu için ayrıca itiraz yolu da kapalı. Dolayısıyla iş yerinde ayrımcılığa tabii tutulan tüm işçiler açısından da emsal bir karar almış olduk" diye konuştu. - KONYA