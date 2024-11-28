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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2025 yılından itibaren, Umman'dan sıvılaştırılmış gaz tedarikine başlanacak olmasıyla, enerji alanında işbirliğimizde yeni bir döneme girmiş olacağız"

" Lübnan'da ateşkesi olumlu karşılıyoruz, barışa her türlü destek veririz"

" Gazze'de sükunetin ve barışın tesisi için üzerimize düşen ne varsa elbette yapmaktan çekinmeyiz"

"Amerikan Başkanı Biden'ın Gazze'de ateşkes için yeni bir girişim başlatacaklarını duyurması çok geç kalmış ama önemli bir adımdır"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur El Said ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katıldı.