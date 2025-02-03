Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Bolu yangını) "Hatası, kusuru, ihmali veya yanlışı olan kim varsa hepsinden tek tek hesap soracağız"
ANKARA -Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.
Son Dakika › 3.Sayfa › Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Bolu yangını) 'Hatası, kusuru, ihmali veya yanlışı olan kim varsa hepsinden tek tek hesap soracağız' - Son Dakika
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