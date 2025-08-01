Cumhurbaşkanı'na Hakaret Eden Şüpheli Yakalandı

Sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hareket ettiği belirlenen bir şüpheli, İstanbul'da yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü'nce yürütülen çalışmalarda; sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı tespit edilen F.N.K.(21) isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahsın "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan adli makamlara sevk edileceği öğrenildi. - İSTANBUL