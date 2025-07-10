Cumhuriyet ile Yaşayan Çınar Hayatını Kaybetti

Denizli'nin Buldan ilçesinde Cumhuriyet ile yaşıt olan 102 yaşındaki çınar, yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar nedeniyle hayatını kaybetti.

Denizli'nin Buldan ilçesinin en yaşlı isimlerinden biri olan 1923 doğumlu Cemil Say, hayatını kaybetti. Cumhuriyet ile yaşıt olan Cemil Say, yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar nedeniyle vefat ettiği öğrenildi. Buldan'da uzun yıllar boyunca sevilen ve saygı duyulan bir isim olarak bilinen Cemil Say'ın ölümü, ilçede büyük üzüntüye neden oldu. 102 yaşındaki Cemil Say'ın cenazesi, ailesi ve sevenlerinin katılımıyla bugün Buldan Mezarlığı'nda toprağa verilecek. - DENİZLİ