Cumhuriyet tarihinin en büyük yasa dışı bahis operasyonunda 173 kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Cumhuriyet tarihinin en büyük yasa dışı bahis operasyonunda 173 kişi adliyeye sevk edildi

Adana merkezli 30 ilde gerçekleştirilen operasyonda, Cumhuriyet tarihinin en büyük yasa dışı bahis şebekesi çökertildi. Operasyonda yakalanan 173 kişi, adliyeye sevk edildi. Şebekenin liderleri olan H.S. ve K.A.U. da adliyeye sevk edilenler arasında yer aldı. Operasyon kapsamında 553 milyon TL değerinde mal varlığına el konuldu ve 300 kişinin banka hesaplarına ve kripto varlıklarına tedbir konuldu.

28.06.2024 11:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana merkezli 30 ilde Cumhuriyet tarihinin en büyük 'yasa dışı bahis' operasyonunda yakalanan 173 kişi adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilenler arasında şebekenin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Karadağ ayağını yöneten 2 elebaşının da

olduğu öğrenildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, liderliğini H.S. ve K.A.U.'nun yaptığı 'yasa dışı bahis' şebekesini teknik ve fiziki takibe aldı. H.S.'nin şebekenin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ayağını, K.A.U.'nun ise Karadağ ayağını yönettiği belirlendi.

"450 milyon dolar para hareketliliği var"

8 internet sitesi üzerinden ve 6 farklı ilde açtıkları 6 ofiste 450 milyon dolar hacminde para haraketliliği olan şebekeye yapılan teknik ve fiziki takibin ardından 24 Haziran'da Adana merkezli 30 ilde şafak vakti operasyon düzenlendi. 300 hedefin olduğu operasyonda 244 kişi yakalandı.

Cumhuriyet tarihinin en büyük yasa dışı bahis operasyonunda diğer illerden yakalanan şüpheliler Adana'ya getirildi.

Lüks araba ve evlerin de olduğu 553 milyon TL değerinde mal varlığına el konuldu

Adana Siber polisi yaptığı operasyon çerçevesinde şüphelilere ait, parayı aklamak için kurdukları 2 paravan şirket, 87 lüks araç, 20 konut, 5 arsa ve iş yerine el koydu. El konulan mal varlıklarının ise 553 milyon TL değerinde olduğu belirtildi.

Operasyonda hedef olan 300 kişinin banka hesabına ve kripto varlıklarına tedbir konuldu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan aralarında şebekenin liderleri H.S. ve K.A.U.'nun da olduğu 173 kişi adliyeye sevk edildi. Diğer 71 kişi ise emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. - ADANA

Kaynak: İHA

Operasyon, Banka, Adana, Adliye, Suç, Operasyon, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Cumhuriyet tarihinin en büyük yasa dışı bahis operasyonunda 173 kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:13 Meteoroloji’den İstanbul ve Ankara’ya uyarı, 6 kent için de sarı kodlu alarm Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara'ya uyarı, 6 kent için de sarı kodlu alarm
08:20 Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme adımları ilk meyvesini verdi Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme adımları ilk meyvesini verdi
07:59 İran’da cumhurbaşkanlığı seçimlerinden ilk sonuçlar geldi İşte yarışı önde götüren aday İran'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinden ilk sonuçlar geldi! İşte yarışı önde götüren aday
23:34 Kulisler bu iddiayla çalkalanıyor: Yusuf Tekin, Yılmaz Tunç ve Vedat Işıkhan da istifa edecek Kulisler bu iddiayla çalkalanıyor: Yusuf Tekin, Yılmaz Tunç ve Vedat Işıkhan da istifa edecek
09:38 Fenerbahçe, Kingsley Coman’ı bitiriyor Fenerbahçe, Kingsley Coman'ı bitiriyor
08:41 Komşusundan gelen sesi kaydedip sosyal medyada isyan etti: Her gün aynı şey Komşusundan gelen sesi kaydedip sosyal medyada isyan etti: Her gün aynı şey
08:34 Beşiktaş Angel Di Maria’yı kadrosuna katıyor Beşiktaş Angel Di Maria'yı kadrosuna katıyor
08:30 Hakan Kurtaş, sevgilisi Birce Akalay’a bakışlarıyla alay konusu oldu Hakan Kurtaş, sevgilisi Birce Akalay'a bakışlarıyla alay konusu oldu
08:29 Gittiği takımın ismini bilen yok Edin Dzeko, Fenerbahçe’den ayrılıyor Gittiği takımın ismini bilen yok! Edin Dzeko, Fenerbahçe'den ayrılıyor
07:46 Uraz Kaygılaroğlu, erkek rol arkadaşıyla öpüştü Uraz Kaygılaroğlu, erkek rol arkadaşıyla öpüştü
00:28 HSK kararıyla 4 binden fazla hakim ve savcı yeni göreve atandı HSK kararıyla 4 binden fazla hakim ve savcı yeni göreve atandı
00:17 İddialar için, “Hayırlı olur“ demişti Fahrettin Koca, eşyalarını toplayıp bakanlıktan ayrıldı İddialar için, "Hayırlı olur" demişti! Fahrettin Koca, eşyalarını toplayıp bakanlıktan ayrıldı
22:34 Cami önünde soyunup kendine zarar vermeye çalıştı, polis tam zamanında yetişti Cami önünde soyunup kendine zarar vermeye çalıştı, polis tam zamanında yetişti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2024 09:47:27. #1.11#
SON DAKİKA: Cumhuriyet tarihinin en büyük yasa dışı bahis operasyonunda 173 kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement