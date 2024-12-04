Çumra'da Kaçak Parfüm Operasyonu - Son Dakika
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Çumra'da Kaçak Parfüm Operasyonu

Çumra\'da Kaçak Parfüm Operasyonu

Jandarma, Çumra'da kargo firması üzerinden gönderilen 1.25 milyon lira değerinde kaçak parfüm ele geçirdi.

04.12.2024 12:41
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Konya'nın Çumra ilçesinde kargo firması üzerinden kaçak parfüm ticareti yapıldığını belirleyen jandarma ekiplerince yapılan baskında piyasa değeri 1 milyon 250 bin lira olan kaçak parfüm ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri suç/suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Çumra ilçesinde yapılan istihbari çalışmalar sonucunda alınan duyum üzerine ilçede kargo şubesinden bir kişinin göndermiş olduğu kolilere el konuldu. Açılan 2 kolide piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 250 bin lira olan 350 adet parfüm ele geçirildi. Cumhuriyet Savcısının talimatıyla olayda ele geçirilen malzemelere el konulurken, tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çumra'da Kaçak Parfüm Operasyonu - Son Dakika

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