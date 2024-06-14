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Çürüyen ağaç üzerine devrildi, felaketin eşiğinden dönüldü

SİVAS - Sivas'ın Divriği ilçesinde çürüdüğü için kesilen ağaç traktörün üstüne devrildi. Ağacın devrilme anı anbean kameraya yansıdı.

Sivas'ın Divriği ilçesine bağlı Şahin köyü sakinleri, köy girişinde bulunan bir ağacı kesme kararı aldı. Çürüdüğü ve tehlike arz ettiği düşünülen ağacı, köy sakinleri kesmeye başladı. Kesimi kolaylaştırmak için traktörden faydalanan köylüler felaketin eşiğinden döndü. Traktörün de baskı uyguladığı ağaç, bir anda ikiye bölünerek traktörün üzerine devrildi. Olay anında ağacın altında kimsenin bulunmaması muhtemel bir faciayı engelledi. Şans eseri kimsenin yara almadığı olayda bir köy sakini ağacın devrilme anını anbean kaydetti.