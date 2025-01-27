3.Sayfa

İsrail saldırıları dur durak bilmiyor! Bu kez cenazeye bomba attılar

"Yapı" ve Galatasaray için ortalığı karıştıracak sözler

Çuval dolusu tabancayla polisten kaçtı, kaza yapınca yakalandı

'Dur' ihtarına uymadı, kovalamaca sırasında kaza yapınca neden kaçtığı ortaya çıktı

Kaza sonrası yaralanan sürücüyü araç içerisinde gören annesi öldü sandı

ANTALYA - Antalya'da polisin 'dur' ihtarına uymayan araç sürücüsü kovalamaca sırasında kaza yaptı. Ekipler araçtaki bir çuvalda 17 adet ruhsatsız tabanca ele geçirirken, yaralanan sürücü hastaneye kaldırılacağı sırada annesi gelip gözyaşı döktü. Oğlunun öldüğünü zanneden anneyi yakınları sakinleştirdi.

Olay, dün saat 23.45 sıralarında Kepez ilçesi Düdenbaşı Mahallesi 2310 sokak ile 15 Temmuz Şehitler Caddesi kesişiminde meydana geldi. Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Motorize Yunus Timleri Teomapaşa Mahallesi ara sokaklarda devriye gezdikleri sırada durumundan şüphelendikleri ve plakaları olmayan bir aracı durdurmak istedi. Yunus Timlerinin 'dur' ihtarına uymayan plakasız araç sürücüsü ara sokaklarda kaçmaya başladı. Kaçan aracı yakalamak için bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Kaza yapınca yakalandı

Yaklaşık 2 kilometrelik kovalamaca sonrası plakasız araç Düdenbaşı Mahallesi 2310 sokak ile 15 Temmuz Şehitleri Caddesi kesişiminde Sadi A.'nın kullandığı 07 AUD 789 plakalı minibüse çarptı. Çarpmanın şiddetiyle her iki araçta savrulurken isminin Barış Y. Olduğu öğrenilen sürücü genç yaralandı.

Oğlunun öldüğünü sandı

Kazayı haber alarak olay yerine gelen Barış Y.'nin annesi oğlunu araç içerisinde yatarken görünce hayatını kaybettiğini düşünerek sinir krizi geçirdi. Bu sırada kazayı gören mahalle sakinleri meraklı gözlerle yaşananları izlerken ne olup bittiğini anlamaya çalıştı.

Çuval içerisinde ruhsatsız tabancalar bulundu

Yaşlı kadın Yunus Timleri ve yakınları tarafından oğlunun yaşadığı söylenerek sakinleştirilirken araç içerisinde bulunan Barış Y. ise olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkartılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Öte yandan Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motorize Yunus Timleri tarafından araç içerisinde yapılan aramada çuval içerisinde 17 adet ruhsatsız tabanca bulundu. Yapılan inceleme sonrası ruhsatsız silahlar emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.