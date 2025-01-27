Çuval dolusu tabancayla polisten kaçtı, kaza yapınca yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Çuval dolusu tabancayla polisten kaçtı, kaza yapınca yakalandı

Geniş Video İzle

Çuval dolusu tabancayla polisten kaçtı, kaza yapınca yakalandı 'Dur' ihtarına uymadı, kovalamaca sırasında kaza yapınca neden kaçtığı ortaya çıktı Kaza sonrası yaralanan sürücüyü araç içerisinde gören annesi öldü sandı Antalya'da polisin 'dur' ihtarına uymayan araç sürücüsü kovalamaca...

27.01.2025 10:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çuval dolusu tabancayla polisten kaçtı, kaza yapınca yakalandı

'Dur' ihtarına uymadı, kovalamaca sırasında kaza yapınca neden kaçtığı ortaya çıktı

Kaza sonrası yaralanan sürücüyü araç içerisinde gören annesi öldü sandı

ANTALYA - Antalya'da polisin 'dur' ihtarına uymayan araç sürücüsü kovalamaca sırasında kaza yaptı. Ekipler araçtaki bir çuvalda 17 adet ruhsatsız tabanca ele geçirirken, yaralanan sürücü hastaneye kaldırılacağı sırada annesi gelip gözyaşı döktü. Oğlunun öldüğünü zanneden anneyi yakınları sakinleştirdi.

Olay, dün saat 23.45 sıralarında Kepez ilçesi Düdenbaşı Mahallesi 2310 sokak ile 15 Temmuz Şehitler Caddesi kesişiminde meydana geldi. Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Motorize Yunus Timleri Teomapaşa Mahallesi ara sokaklarda devriye gezdikleri sırada durumundan şüphelendikleri ve plakaları olmayan bir aracı durdurmak istedi. Yunus Timlerinin 'dur' ihtarına uymayan plakasız araç sürücüsü ara sokaklarda kaçmaya başladı. Kaçan aracı yakalamak için bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Kaza yapınca yakalandı

Yaklaşık 2 kilometrelik kovalamaca sonrası plakasız araç Düdenbaşı Mahallesi 2310 sokak ile 15 Temmuz Şehitleri Caddesi kesişiminde Sadi A.'nın kullandığı 07 AUD 789 plakalı minibüse çarptı. Çarpmanın şiddetiyle her iki araçta savrulurken isminin Barış Y. Olduğu öğrenilen sürücü genç yaralandı.

Oğlunun öldüğünü sandı

Kazayı haber alarak olay yerine gelen Barış Y.'nin annesi oğlunu araç içerisinde yatarken görünce hayatını kaybettiğini düşünerek sinir krizi geçirdi. Bu sırada kazayı gören mahalle sakinleri meraklı gözlerle yaşananları izlerken ne olup bittiğini anlamaya çalıştı.

Çuval içerisinde ruhsatsız tabancalar bulundu

Yaşlı kadın Yunus Timleri ve yakınları tarafından oğlunun yaşadığı söylenerek sakinleştirilirken araç içerisinde bulunan Barış Y. ise olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkartılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Öte yandan Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motorize Yunus Timleri tarafından araç içerisinde yapılan aramada çuval içerisinde 17 adet ruhsatsız tabanca bulundu. Yapılan inceleme sonrası ruhsatsız silahlar emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Güvenlik, Antalya, 3-sayfa, Polis, Kaza, Olay, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çuval dolusu tabancayla polisten kaçtı, kaza yapınca yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:59 İstanbul Valiliği’nden kamu kurumlarına ’Cuma namazı’ uyarısı İstanbul Valiliği'nden kamu kurumlarına 'Cuma namazı' uyarısı
13:44 Bursa’da korkutan deprem İstanbul ve çevre illerde de hissedildi Bursa'da korkutan deprem! İstanbul ve çevre illerde de hissedildi
13:27 Selahattin Demirtaş’ın son hali paylaşıldı Selahattin Demirtaş'ın son hali paylaşıldı
12:35 78 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin denetim firması yetkilisi de gözaltında 78 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin denetim firması yetkilisi de gözaltında
11:42 Satılmış Büyükcanayakın’ın ismini veren İmamoğlu’na jet soruşturma Satılmış Büyükcanayakın'ın ismini veren İmamoğlu'na jet soruşturma
19:57 Doktorun itirafları kan dondurdu Özel hastanede etkileşim için gebelere erken doğum Doktorun itirafları kan dondurdu! Özel hastanede etkileşim için gebelere erken doğum
19:50 MİT Başkanı İbrahim Kalın Şam’a gitti MİT Başkanı İbrahim Kalın Şam'a gitti
19:32 Müzede Hırsızlık: 2500 Yıllık Eser Çalındı Müzede Hırsızlık: 2500 Yıllık Eser Çalındı
19:31 Biden durdu, Trump izin verdi Gelir gelmez İsrail’e sevkiyat yaptı Biden durdu, Trump izin verdi! Gelir gelmez İsrail'e sevkiyat yaptı
19:28 Solskjaer, yeni transferi kadro dışı bıraktı Solskjaer, yeni transferi kadro dışı bıraktı
19:17 Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım’dan ortalığı karıştıracak “Yapı“ ve Galatasaray sözleri Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan ortalığı karıştıracak "Yapı" ve Galatasaray sözleri
19:07 Ali Babacan, DEVA Partisi’nin Cumhurbaşkanı adayını şimdiden açıkladı Ali Babacan, DEVA Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayını şimdiden açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2025 14:17:26. #1.11#
SON DAKİKA: Çuval dolusu tabancayla polisten kaçtı, kaza yapınca yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.