D-100'de sürücüsü uyuya kaldığı iddia edilen kamyon devrildi: 2 yaralı - Son Dakika
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D-100'de sürücüsü uyuya kaldığı iddia edilen kamyon devrildi: 2 yaralı

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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde D-100 kara yolunda uyuduğu iddia edilen sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon bariyerlere çarparak devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı ve itfaiye ekipleri sıkışan yaralıyı kurtardı.

14.08.2024 12:55
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D-100'de sürücüsü uyuya kaldığı iddia edilen kamyon devrildi: 2 yaralı

Araçta sıkışan yaralıyı itfaiye ekipleri kurtardı

SAKARYA - Sakarya'nın Akyazı ilçesi D-100 kara yolunda uyuduğu iddia edilen sürücüsünün kontrolünden çıkan sebze ve meyve yüklü kamyon bariyerlere çarparak devrildi. 2 kişinin yaralandığı kazada, araç içerisinde sıkışan kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Kaza, sabah saatlerinde D-100 kara yolu Ormanköy mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametinde ilerlemekte olan Hasan Y. kontrolündeki 81 EP 025 plakalı Mercedes marka kamyon, iddiaya göre sürücüsünün uyuması neticesinde kontrolden çıktı. Savrularak bariyerlere çarpan kamyon devrildi. Kazada sürücü Hasan Y. ile araçta yolcu olarak bulunan Aydın A. yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan ekipler, araçta sıkışan yolcuyu bulunduğu bölgeden kurtarıldı. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından yaralılar hastaneye kaldırılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa D-100'de sürücüsü uyuya kaldığı iddia edilen kamyon devrildi: 2 yaralı - Son Dakika

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