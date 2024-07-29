D-100'de zincirleme kaza: 1'i çocuk toplam 5 yaralı - Son Dakika
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D-100'de zincirleme kaza: 1'i çocuk toplam 5 yaralı

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Sakarya'nın Erenler ilçesinde D-100 kara yolunda meydana gelen zincirleme kazada, bir tırın sebep olduğu kazada 1'i çocuk olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı. Kazada yabancı uyrukluların bulunduğu hafif ticari araçta bulunan sürücü ve diğer yolcular yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

29.07.2024 14:29
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D-100'de zincirleme kaza: 1'i çocuk toplam 5 yaralı

SAKARYA - Sakarya'nın Erenler ilçesi D-100 kara yolunda tırın sebep olduğu zincirleme kazada 1'i çocuk olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı.

Kaza, Bekirpaşa Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde ilerlemekte olan M.D. idaresindeki 47 AE 891 plakalı tırın sebep olduğu zincirleme trafik kazasında hafif ticari araç, SUV tarzı araç ve otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada, yabancı uyrukluların bulunduğu hafif ticari araçtaki sürücü H.H., Ş.H. isimli çocuk, M.H., İ.H. ve R.E.H. yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar hastaneye sevk edildi. Meydana gelen kaza sebebiyle trafik kontrollü bir şekilde sağlanırken araçların bulunduğu yerden kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa D-100'de zincirleme kaza: 1'i çocuk toplam 5 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: D-100'de zincirleme kaza: 1'i çocuk toplam 5 yaralı - Son Dakika
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