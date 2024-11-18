D-650'de Kaza: Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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D-650'de Kaza: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

D-650\'de Kaza: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Geyve'de yoldan karşıya geçerken otomobilin çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

18.11.2024 22:13
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Sakarya'nın Geyve ilçesinde D-650 karayolu üzerindeki bir dinlenme tesisinde çalıştığı öğrenilen ve yaklaşık 50 metre uzaklıktaki üst geçidi kullanmayıp yoldan karşıya geçmek isteyen şahıs, bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, D-650 karayolu Alifuatpaşa Düzakçaşehir Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, karayolu kenarında bulunan dinlenme tesisinde çalıştığı öğrenilen Recep Sarıca (35), iş yerine gitmek için karayolundan karşıya geçmek istedi. Bu esnada Bilecik istikametine doğru seyir halinde olan A.E. kontrolündeki 34 YNA 03 plakalı Audi marka otomobil, Sarıca'ya çarptı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Recep Sarıca'nın hayatını kaybettiği tespit edildi. Yapılan incelemelerin ardından Sarıca'nın cansız bedeni Geyve Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü A.E. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Öte yandan, kazanın meydana geldiği bölgeye yaklaşık 50 metre uzaklıkta bir üst geçit bulunduğu öğrenildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa D-650'de Kaza: Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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