D-650'de Zincirleme Kaza: Spiker Tanık

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D-650'de 3 araçlı zincirleme kaza: Vatandaş o anları spiker gibi böyle anlattı

SAKARYA - Sakarya'nın Pamukova ilçesi D-650 kara yolunda trafik ışıklarında 3 araçlı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Herhangi bir yaralananın olmadığı kaza anlarını bir vatandaş cep telefonu ile kaydederek, spiker gibi anlattı.

Mekece Mahallesi Bilecik istikametinde meydana gelen olayda, sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 32 UC 956 plakalı minibüs, 54 LR 544 plakalı Isuzu marka pikap ve 26 AKV 732 plakalı Mercedes marka otomobil zincirleme kazaya karıştı. Meydana gelen olayda yaralanan olmazken kazanın görgü tanığı o anları adeta bir spiker gibi anlattı. Maddi hasarın meydana geldiği kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.